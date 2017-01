FC Twente keek zondagmiddag kort na rust al tegen een 3-0 achterstand aan in de uitwedstrijd tegen Vitesse. Uiteindelijk wist Mateusz Klich de eer te redden door een strafschop te verzilveren, maar had men bij een 3-1 stand een tweede keer moeten aanleggen vanaf elf meter?



Kort na de eerste strafschop ging Dylan Seys onderuit in het strafschopgebied. Iedereen bij FC Twente schreeuwde om een nieuwe penalty. "Het had nog spannend kunnen worden, ware het niet dat er een nieuwe spelregel werd geïntroduceerd vandaag", zo citeert De Telegraaf hoofdtrainer René Hake.



"Janssen zei dat Seys wel werd geraakt door Guram Kashia, maar 'te mooi' ging liggen. Daarom kreeg hij geen tweede strafschop. Heel bijzonder", aldus de cynische Hake. FC Twente had lange tijd weinig in te brengen, maar wat als Klich ook een tweede penalty had benut?