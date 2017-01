'ADO ontvangt eindelijk goed nieuws uit Japan'

Mike Havenaar hoopt op korte termijn terug te keren in Nederland. De 29-jarige spits van ADO Den Haag ondergaat komende woensdag in een Japans ziekenhuis een scan en zou op zaterdag in het vliegtuig kunnen stappen, zo laat zijn familie weten aan Omroep West.



Havenaar ligt sinds begin januari in een Japans ziekenhuis vanwege een virusinfectie in zijn hoofd. Het einde van 2016 verliep ook al teleurstellend, want op 4 december viel hij uit met een kuitblessure. De aanvalsleider van ADO heeft straks dus al anderhalve maand geen wedstrijd meer gespeeld en dat terwijl hij eerst nog opgetraind moet worden.



ADO-trainer Zeljko Petrovic liet onlangs weten dat Havenaar normaliter in februari weer inzetbaar is. Volgens de regionale omroep is dat maar de vraag 'gezien zijn conditionele achterstand'.