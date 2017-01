Zeefuik strijkt na omstreden situatie weer neer in Nederland

Género Zeefuik is al dan niet tijdelijk terug in Nederland. In de zoektocht naar een nieuwe werkgever mag de spits meetrainen met eerstedivisionist FC Emmen, zo meldt de club via het digitale thuis.



Zeefuik is maandag aan de groep toegevoegd. "Hij heeft een verzoek ingediend om in Emmen zijn conditie op peil te mogen houden, wat door de club is gehonoreerd. Of het tot een langere verbintenis kan komen, moet worden afgewacht", zo schrijft de club uit Drenthe.



De 26-jarige Zeefuik speelde recentelijk voor de Turkse tweedeklasser Balikespor, waar hij vertrok na een raar incident. Eerder kwam de aanvaller uit voor Hearts of Midlothian, FC Groningen, NEC, FC Dordrecht en PSV. Ook speelde hij in de jeugdopleiding van Ajax.