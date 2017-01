Feyenoord-huurling weigert op te geven: "De Kuip blijft mijn einddoel"

Warner Hahn maakte zaterdagavond na lange tijd zijn rentree in de Eredivisie. Niet in het shirt van Feyenoord, maar namens Excelsior. De doelman maakt het seizoen op huurbasis af bij de stadsgenoot en ging met 2-0 onderuit bij PSV, maar was na afloop toch blij.



"Het was fijn om na zo'n lange tijd weer te spelen, maar jammer dat we vrij kansloos hebben verloren van een goede ploeg", vertelt de goalie aan De Telegraaf. "Het is zwaar geweest, maar ook in de revalidatie heb ik goede en leuke momenten beleefd. Ik ben gegroeid als mens en als speler. Nu staan we er gelukkig weer. Ik ben blij dat ik weer in een stadion mag voetballen."



Bij Feyenoord moest Hahn Brad Jones en Kenneth Vermeer voor zich dulden. "De Kuip blijft mijn einddoel. Ik heb vorig jaar januari mijn contract bij Feyenoord verlengd, dat is niet voor niets geweest. De club heeft van begin af aan vertrouwen in mij gehad."