'Robben heeft knoop doorgehakt en krabbel al gezet'

De afgelopen maanden werd er druk gespeculeerd over de toekomst van Arjen Robben, maar nu lijkt er eindelijk duidelijkheid te zijn. De vleugelaanvaller beschikte bij Bayern München over een aflopend contract en werd in verband gebracht met een terugkeer naar Nederland, maar heeft zijn contract in Duitsland nu met één jaar verlengd.



Dat meldt het uiterst betrouwbare Duitse medium Bild. Een officiële mededeling van Bayern München is er nog niet. De 32-jarige Robben speelt al sinds de zomer van 2009 bij Bayern München. Hij kwam tot 229 wedstrijden en 117 doelpunten.