TRANSFERUURTJE: Keane, Neres, Huntelaar, Memphis, Pique

Nederland:



Moise Keane kan mogelijk naar Ajax vertrekken. Het Itaiaanse medium Calciomercato bericht namelijk dat de Amsterdammers onverminderd geïnteresseerd zijn in het talent van Juventus. Kean wordt echter ook veelvuldig in verband gebracht met de absolute topclubs uit de Premier League, dus het wordt niet makkelijk voor directeur spelerszaken Marc Overmars om het supertalent in kwestie naar de ArenA te lokken. Ajax is voor De Oude Dame echter wel degelijk aantrekkelijk, want de Engelse teams willen Kean kopen, waar de Eredivisie-club hem vermoedelijk wil huren.







David Neres, een andere optie voor Ajax, lijkt zo langzamerhand een onhaalbare kaart te worden. De jonge Braziliaanse buitenspeler van Sao Paolo staat weliswaar in de nadrukkelijke belangstelling van de Amsterdamse Eredivisie-topclub, maar het Algemeen Dagblad twijfelt of het van een deal gaat komen. Ajax heeft tien miljoen euro geboden op Neres, maar dat bod is linea recta naar de prullenbak verwezen. De Brazilianen willen immers 'vol cashen' voor hun supertalent en vragen minstens twintig miljoen euro.



Spits Klaas-Jan Huntelaar wordt elk jaar wel gelinkt aan een terugkeer in de Amsterdam ArenA bij Ajax. De Amsterdammers beschikken in Kasper Dolberg echter al over een veelbelovende spits, maar analist Jan van Halst denkt niet dat dit een groot probleem zal vormen. Volgens hem zal Huntelaar genoegen nemen met een rol op het tweede plan. Bij Ziggo Sport zegt de directeur van FC Twente: "Hij kan met z'n ervaring een rol spelen, het corrigeren van die jonge gastjes. Als Dolberg er elke wedstrijd twee inschiet, dan accepteert hij dat."



Buitenland:



Olympique Lyon is vooralsnog de enige club die zich officieel gemeld heeft voor de diensten van vleugelspits Memphis Depay bij Manchester United. Het bod van de Ligue 1-club werd echter afgeslagen, maar het is de verwachting dat de Fransen een nieuwe aanbieding zullen doen. Dat zal snel moeten gebeuren, want ook Paris Saint-Germain is in de markt.







Centrumverdediger Gerard Piqué is op dit moment een van de sterkhouders van het Spaanse FC Barcelona, maar eerder in zijn carrière stond de stopper onder contract in de Premier League bij Manchester United. En als we de media in Spanje mogen geloven maakt de international van het Spaanse nationale team binnenkort een heuse comeback in Engeland. Het medium Don Balón weet dat zijn partner Shakira achter de schermen aandringt op een uitgaande transfer van Barça en binnen afzienbare tijd zou Piqué bereid zijn om te luisteren. De Colombiaanse heeft een voorkeur voor een transfer naar Londen en dat bericht is inmiddels ook aangekomen bij Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur.

