FC Twente gewaarschuwd: "We waren al heel erg gebrand, maar nu..."

Heracles Almelo ging zaterdagavond met 1-4 onderuit tegen FC Groningen, nadat het bij rust al 0-3 stond. De ploeg van John Stegeman begint bijna ieder jaar slecht aan een nieuw kalenderjaar.



"Vorig jaar verloren we na de winterstop met 4-0 van Twente. Die nederlaag deed pijn, maar deze doet ook echt pijn", vertelt Mike Te Wierik aan TC/Tubantia. "Laten we hopen dat het geen traditie wordt, het is vooral erg balen dat we weer een jaar moeten wachten om het te doorbreken."



Na de 0-1 ging het hard. "Vanaf dat moment klopte er weinig meer van. Ik neem het mezelf kwalijk dat ik het niet beter heb gestuurd, de linies niet bij elkaar heb gebracht. We hebben het gevoel dat we naar elkaar toe zijn gegroeid en dat is ook zo, maar tegen FC Groningen hebben we daar weinig van gemerkt. We voelden ons onmachtig", aldus Te Wierik.



"Het zal niet makkelijk worden, maar ik hoop op een snelle revanche", aldus de mandekker. "Hoe mooi zou het zijn als dat vrijdag in de derby tegen FC Twente kan? We waren al heel erg gebrand, maar nu zijn we dat nog meer. Het moet ook."