Vitesse-spits geniet: 'Het wordt wel gezellig met alle jongens die terugkeren'

Vitesse haalt dit seizoen de ene na de andere oude bekende terug bij de club. De Arnhemmers verrasten afgelopen zomer al met het aantrekken van spits Ricky van Wolfswinkel. Ook Tighadouini keerde terug in GelreDome en deze week tekent ook Alexander Büttner een contract in Arnhem.



Van Wolfswinkel is blij met de komst van de linksback. "Het is mooi om Alex er weer bij te hebben. We weten dat hij kwaliteiten heeft. Ik ben niet echt verrast dat hij weer in Arnhem opduikt. Iedereen weet in welke situatie hij zat in Moskou. Hopelijk komt Alex ook snel weer op zijn niveau", vertelt de spits aan ELF Voetbal.



"Ik ken hem al vanuit de C1 bij Vitesse. Alex is een goede jongen en een goede verdediger. Het wordt wel gezellig met alle jongens met een Vitesse-verleden die terugkeren."