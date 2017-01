'Huntelaar is best bereid concessie te doen voor Ajax'

Spits Klaas-Jan Huntelaar wordt elk jaar wel gelinkt aan een terugkeer in de Amsterdam ArenA bij Ajax. De Amsterdammers beschikken in Kasper Dolberg echter al over een veelbelovende spits, maar analist Jan van Halst denkt niet dat dit een groot probleem zal vormen. Volgens hem zal Huntelaar genoegen nemen met een rol op het tweede plan.



Bij Ziggo Sport zegt de directeur van FC Twente: "Hij kan met z'n ervaring een rol spelen, het corrigeren van die jonge gastjes. Als Dolberg er elke wedstrijd twee inschiet, dan accepteert hij dat."



Eerder liet Huntelaar zich als volgt uit over een rentree bij Ajax: "Dat komt elk jaar terug, maar is veel speculatie van de media. Daar kan ik, nu ik geblesseerd ben, helemaal niks mee. Het is wel duidelijk dat ik bij Ajax een heel goede tijd heb gehad, ik altijd heel positief over die club ben geweest en ik een terugkeer niet uitsluit. Aan het einde van het seizoen ga ik rustig kijken. Het moet voor Ajax en voor mij passen. Ik concentreer me nu op Schalke en op fit worden." Directeur spelerszaken Marc Overmars heeft al toegegeven dat er interesse is.