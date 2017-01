Van Hanegem: Gio moet voor deze keeper kiezen

Goalie Kenneth Vermeer nadert volledige fitheid en dat zorgt straks onmiskenbaar voor een opvallende situatie bij Feyenoord. De ervaren Australiër Brad Jones doet het namelijk bijzonder goed in het doel van de Rotterdammers, zo luidt ook de conclusie die icoon Willem van Hanegem trekt in zijn column in het Algemeen Dagblad.



De Kromme stelt: "Zo'n eerste wedstrijd na de winterstop is en blijft lastig. Bij Feyenoord waren Eric Botteghin en Brad Jones de beste pionnen. Als straks Kenneth Vermeer weer fit is, gaat Van Bronckhorst een keuze maken, heb ik hem horen zeggen. Maar als Jones zo keept, is er geen enkele reden om hem te vervangen."



Verder heeft de oud-voetballer nog te melden: "Feyenoord zonder Karim El Ahmadi, daar was ik heel erg benieuwd naar gisteren in Kerkrade tegen Roda JC. El Ahmadi was toch de motor van de koploper voor de winterstop. Overal roepen mensen dat Jens Toornstra de vervanger is van El Ahmadi, maar Giovanni van Bronckhorst kiest er duidelijk voor om Tonny Vilhena als meest controlerende middenvelder op te stellen. Daarvoor spelen Dirk Kuyt en Jens Toornstra, als een soort linker- en rechtermiddenvelder. Voor de pauze riepen ze op televisie voortdurend dat het tempo van Feyenoord te laag lag, maar dat is een modetrend als het even niet loopt."