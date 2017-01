'Amin Younes moet zich zorgen maken bij Ajax'

De Duitse vleugelspits Amin Younes toonde zich niet bijzonder effectief in de eerste seizoenshelft van de Eredivisie, maar kwam prompt drie keer tot scoren in de oefenwedstrijd tegen RB Leipzig. Tegen PEC Zwolle ging het minder, want in de eerste helft al moest de buitenspeler de strijd staken. En zijn vervanger Justin Kluivert deed het wel heel erg goed.



Bij Studio Voetbal zegt analist Pierre van Hooijdonk: "Dit is uitzonderlijk. Ik vind hem van uitzonderlijke klasse. Zeventien jaar. Ook het mentale aspect. Weinig jongens van zeventien heb ik zo zien debuteren. Als ik Amin Younes was, zou ik me zorgen maken." Ook Co Adriaanse is onder de indruk van Kluivert: "Hij is totaal onbevangen. Het is een handige jongen met functionele techniek. Hij is een leuke speler om naar te kijken."



Journalist Sjoerd Mossou vindt dat we op moeten passen. De spelers van Ajax worden volgens hem veel te snel omhoog geschreven. "Dat zag je ook bij Anwar El Ghazi en Riechedly Bazoer. En Lucas Andersen was de nieuwe Laudrup."