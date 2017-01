'Shakira zorgt hoogstpersoonlijk voor transfer Piqué'

Centrumverdediger Gerard Piqué is op dit moment een van de sterkhouders van het Spaanse FC Barcelona, maar eerder in zijn carrière stond de stopper onder contract in de Premier League bij Manchester United. En als we de media in Spanje mogen geloven maakt de international van het Spaanse nationale team binnenkort een heuse comeback in Engeland.



Piqué heeft een uitgesproken mening over Real Madrid en vooral de onafhankelijkheid van Catalonië en dat zorgt in Spanje voor bijzonder veel kritiek. De stopper heeft al aangegeven dat hij na het WK in Rusland stopt bij het Spaanse nationale team en de partner van Piqué, de Colombiaanse zangeres Shakira, zou er nu wel een beetje klaar mee zijn.



Het medium Don Balón weet dat Shakira achter de schermen aandringt op een uitgaande transfer van Barça en binnen afzienbare tijd zou Piqué bereid zijn om te luisteren. De Colombiaanse heeft een voorkeur voor een transfer naar Londen en dat bericht is inmiddels ook aangekomen bij Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur. Piqué moet hoe je het wendt of keert echter bijzonder wat centen kosten.