Zwollenaar baalt: "Hij ging wel makkelijk naar de grond"

PEC Zwolle is het nieuwe kalenderjaar begonnen met een thuisnederlaag tegen Ajax (1-3). Philippe Sandler leidde deze domper in door te laat te anticiperen op de doorgelopen Anwar El Ghazi en deze in het strafschopgebied onderuit te trekken.



Lasse Schöne benutte de strafschop koeltjes. "Bij die penalty zag ik El Ghazi diep gaan en ik probeerde hem tegen te houden. Hij ging wel makkelijk naar de grond", aldus Sandler, die bij de 0-2 geen grip kreeg op Hakim Ziyech. "Op die twee momenten word je afgerekend, zeker zo snel na elkaar. Het is dan best lastig om daarna je koppie er weer bij te houden."



Sandler heeft een verleden bij Ajax, net zoals teamgenoot Django Warmerdam. "Maar ons optreden geeft vertrouwen", zei laatstgenoemde tegenover De Stentor. "Zelfs na de achterstand verstopten we ons niet en bleven we voetballen. We waren zelfs dicht bij de 2-2, maar het viel net niet goed voor ons. Jammer, want ik vind dat we een punt verdienden."