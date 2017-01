LA lonkt voor NEC'er: "Wat ik heb gehoord is dat mogelijk"

Er bestaat een aannemelijke kans dat Gregor Breinburg zijn laatste optreden namens NEC heeft gespeeld. De aanvoerder staat nadrukkelijk in de belangstelling van het Amerikaanse LA Galaxy.



"Wie weet ben ik er volgende week niet meer", liet de middenvelder weten aan Omroep Gelderland. Zeker is dat allerminst, want de onderhandelingen lopen nog en LA Galaxy start het nieuwe seizoen pas in februari. NEC mag dus hopen. "Wat ik heb gehoord is dat mogelijk, maar dat ligt ook aan NEC. Er ligt een bod bij NEC en het is nu hun beurt om te antwoorden."



Breinburg noemt een eventueel akkoord 'geweldig'. "Maar dit met LA Galaxy speelt al vanaf vorige winter. En ze kwamen in de zomer al om mij te halen, maar de directie van NEC heeft in overleg met mij besloten dat ik zou blijven. Maar nu zijn ze weer teruggekomen en ik heb er goed over nagedacht. Ik ben nu wel klaar voor zo'n stap."