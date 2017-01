Maradona overweegt hereniging: "Dat raakt me"

Diego Maradona was in de periode 1984-1991 zeer succesvol als speler van Napoli. Sindsdien heeft de Argentijn veel meegemaakt, maar zijn liefde voor de Italiaanse club is nooit verdwenen en dus lonkt nu zelfs een hereniging.



"Na dertig jaar is de liefde nog intact, net zoals het op de eerste dag was", zo liet Maradona weten aan de Italiaanse pers. De Zuid-Amerikaan komt regelmatig op bezoek in Napels en dat levert steevast veel geïnteresseerden op. "Ik sprak vrienden die zeggen dat er kinderen zijn die me nooit hebben gezien met een bal aan mijn voet, maar die in tranen zijn als ze op de foto met me gaan. Dat raakt me."



Maradona ziet een terugkeer dan ook wel zitten. "Ik zou graag weer voor Napoli werken", aldus Pluisje. "Ik wil het winnende team zien dat de concurrentie kan aangaan met Juventus, Internazionale, AC Milan en AS Roma. Aurelio De Laurentiis (voorzitter Napoli, red.) realiseerde zich dat. Een paar jaar geleden wist hij niet veel van voetbal, maar nu is hij een expert."

"