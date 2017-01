Andere eredivisionist trok ook aan Ödegaard: "Wij konden niets"

Martin Ödegaard debuteerde zaterdagavond in de slotminuten bij sc Heerenveen. In Friesland zijn ze dolgelukkig met de van Real Madrid gehuurde Noor, maar ook FC Twente had hem graag aan boord gehad.



De Tukkers bouwden afgelopen aan een nieuwe selectie. Er werden meerdere spelers gehuurd van Manchester City, maar ook in de Spaanse hoofdstad werd rondgekeken. Ödegaard was een optie. "Twente was er ook mee bezig, afgelopen zomer", aldus directeur Jan van Halst in het Ziggo Sport-programma Rondo.



"Maar: wij konden niets. Dat was in de tijd dat Twente nu eenmaal vleugellam was. Bij Real stonden ze er wel voor open, maar wij konden op dat moment geen beslissing nemen", aldus Van Halst. In januari had Heerenveen dus wel succes met een huurperiode van anderhalf jaar als bekroning.