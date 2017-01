Kluivert imponeert: "Blijft met beide benen op de grond staan"

De Ajax-opleiding heeft opnieuw een compliment mogen ontvangen. Justin Kluivert debuteerde zondag officieel in de hoofdmacht en liet in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-3 zege) direct van zich horen.



De zoon van Patrick Kluivert kan op een pluim rekenen van Ruud Gullit. "Hij is heel gedisciplineerd, alles voor het voetbal. Hij heeft wel de gedrevenheid om het te willen maken", zei de oud-international in het Ziggo Sport-programma Rondo.



Gullit voegt toe: "Hij had al vroeg een contractje bij Nike en Ajax, maar zoals ik hem ken, is hij iemand die met beide benen op de grond blijft staan. Dat ligt aan je karakter, anderen zijn veel wilder. Hij is saaier. Hij had dat al heel vroeg. Zijn acties waren functioneel, daar is hij ook al zo ver in. Dat vind ik mooi om te zien."



Wim Kieft ziet ook 'een goede kop'. Toch weet ook de analist dat het grote werk nog komt. "Je krijgt heel veel complimentjes en er komt ineens een andere druk."