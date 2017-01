FC Twente vreest potentiële parel ook in derby te missen

Het is onduidelijk wanneer Oussama Assaidi zijn debuut maakt voor FC Twente. Het afronden van de formaliteiten dreigt ook voor komende week roet in het eten te gooien.



Assaidi liet enkele maanden geleden zijn contract ontbinden bij Al-Ahli en kwam in december een contract overeen met FC Twente. Zijn oud-werkgever moet hem nog wel vrijgeven en het is maar de vraag wanneer het sein op groen komt te staan. De inzetbaarheid voor het thuisduel met rivaal Heracles Almelo is daardoor ongewis.



"We moeten afwachten of we Assaidi er volgende week bij hebben", zo liet trainer René Hake weten aan TC/Tubantia. Om dezelfde reden heeft de vleugelaanvaller het uitduel bij Vitesse (3-1 nederlaag) aan zich voorbij moeten laten gaan.