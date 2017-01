Veltman geniet tijdens moeizaam duel: "Heerlijk om te zien"

Ajax heeft een 1-3 overwinning overgehouden aan het bezoek aan PEC Zwolle. De titelkandidaat worstelde lange tijd met de laagvlieger, maar Joël Veltman weigert de oorzaak te zoeken in onderschatting.



"Helemaal niet zelfs", stelt de verdediger in gesprek met AT5. "Twee dagen voor de wedstrijd zei de trainer nog tegen ons dat het makkelijk is om zo te denken. Ze hebben ook een paar geschorsten en geblesseerden. Dan zouden we dat inderdaad kunnen denken, maar dat was totaal niet waar. Het heeft niks met onderschatting te maken als je ballen over vijf meter verkeerd gaat spelen."



Waar bepaalde Ajacieden moeite hadden om in een lekker ritme te komen, daar maakte Justin Kluivert als zeventienjarige debutant indruk. Veltman zag 'gelijk een paar acties en dreigende ballen'. "Hij is nog lekker vrij in zijn hoofd natuurlijk, lekker die acties maken. Heerlijk om te zien."