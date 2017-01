'Chelsea heeft ook plan-B: waarde ruim 85 miljoen euro'

Chelsea-topscorer Diego Costa is stevig gebotst met manager Antonio Conte, die hem dit weekeinde zelfs buiten de wedstrijdselectie liet. Op Stamford Bridge lijkt de technische leiding zich neer te leggen bij een naderend afscheid.



Costa wilde in de zomer al vertrekken uit Londen, maar was genoodzaakt om zich te focussen op een nieuw seizoen in de miljoenenstad. De Spaanse Braziliaan pakte het goed op en gaat zelfs aan kop in het topscorersklassement. Zijn aanvaring met Conte, naar verluidt ontstaan door een meningsverschil over fysieke klachten, lijkt nu alsnog een breuk op te leveren.



Chelsea kan nog proberen om de breuk te lijmen, maar de zoektocht naar een nieuwe spits wijst daar niet op. Álvaro Morata van Real Madrid is bovenaan het verlanglijstje gezet. Mocht dat mislukken, dan komt volgens The Sunday Express Thomas Müller in beeld. Bayern München wil zijn in 2021 aflopende contract beëindigen voor ruim 85 miljoen euro.