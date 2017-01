Guardiola trekt harde conclusie: "Mentaal zijn we te zwak"

Manchester City werd in de zomer als dé titelkandidaat bestempeld in Engeland, maar half januari is het kampioenschap heel ver weg. Na de 4-0 nederlaag bij Everton is zelfs Champions League-kwalificatie onzeker.



Pep Guardiola beleefde als coach relatief weinig tegenwind, maar in de Premier League is dat wel anders. Toch probeerde de Spanjaard zijn spelers enigszins te sparen. "Ik hou van mijn spelers. Het is geweldig om hier coach te zijn. Ik zal een tijdje moeten nadenken over wat de oplossing kan zijn", zo vertrouwde hij Sky Sports toe.



Toch kon de City-manager niet om de pijnpunten heen. "Mentaal zijn we te zwak." City ging al vaker hard onderuit en staat nu zelfs vijfde op de ranglijst. "Het hele seizoen hebben we al moeite op het mentale vlak. Natuurlijk kunnen we beter."



Of Guardiola dat laatste zeker weet? "Ik zou mijn hand in het vuur steken voor deze ploeg."