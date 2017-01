'Situatie Messi zet sein op groen voor teamgenoot en City'

FC Barcelona staat wel degelijk open voor een vertrek van Ivan Rakitic naar Manchester City. De Kroaat en een aantal teamgenoten zouden van de loonlijst moeten verdwijnen om Lionel Messi te behouden.



Barça heeft meerdere sterren een nieuw contract laten tekenen en ook Messi komt hiervoor in aanmerking. Er is echter één groot obstakel en dat is dat de Catalaanse topclub de grens van de financiële mogelijkheden nadert. Immers: er mag maar een percentueel deel van de begroting aan salarissen worden uitgegeven om aan de eisen te blijven voldoen.



In Barcelona willen ze Messi hoe dan ook aan boord houden en dat lijkt alleen mogelijk middels een salarisverhoging. Er zullen dus spelers van de loonlijst gehaald moeten worden. Rakitic mag hierdoor hopen op een samenwerking met City-coach Pep Guardiola, die in hem de vervanger van Ilkay Gündogan ziet. Arda Turan is volgens El Confidencial in beeld bij Chinese clubs.



Messi ligt in Catalonië nog anderhalf jaar vast. Neymar en Luis Suárez hebben eerder al bijgetekend.