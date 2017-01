Mourinho en Klopp zetten beladen duel voort in persruimte

De rivaliteit tussen Manchester United en Liverpool laait altijd hoog op. De aanwezigheid van de emotionele trainers José Mourinho en Jürgen Klopp vergroot dat alleen maar, waardoor het 1-1 gelijkspel dan ook gemengde reacties opleverde.



"De wedstrijd was niet van geweldige kwaliteit", oordeelde Mourinho in gesprek met de BBC. "Beide teams haalden hun topniveau niet. Zij waren slim, namen hun tijd. Ze wisten dat ze in de slotfase in de problemen zaten, maar ze gingen er goed mee om. Na rust verdedigden ze met tien man."



"Wij waren de ploeg die aanvielen, zij de ploeg die verdedigde. Ik ben teleurgesteld dat we niet de drie punten hebben gepakt", aldus de Portugees. Zlatan Ibrahimovic bezorgde United een punt, maar Klopp vindt dat helemaal niet terecht. "Wij waren de betere ploeg, speelden beter voetbal en hadden het beste plan. Het was geweldig."



Klopp zei ook genoten te hebben van dit beladen onderonsje. "Veel mensen dachten voor de wedstrijd dat Manchester United over Liverpool zou heenlopen, maar we waren er en ik denk dat iedere supporter van Liverpool tevreden kan zijn over ons optreden", aldus de Duitse coach.