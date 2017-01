'Groninger' complimenteert rivaal: "Hij zal meer supporters aantrekken"

Alexander Sörloth heeft aartsrivaal sc Heerenveen een compliment uitgedeeld. Volgens de Noorse spits van FC Groningen is zijn landgenoot Martin Ödegaard een aanwinst voor de Eredivisie.



"Ik denk dat het een juiste keuze van hem is", oordeelde de 21-jarige Noor in gesprek met de NOS. "Hij moet ervaring krijgen in het eerste elftal en ik denk dat Nederland de perfecte plek voor hem is. Ik ken hem van het EK onder 21 jaar. Hij woont nu dichtbij dus ik zal hem binnenkort eens bezoeken. Hij is een groot talent. Of hij gaat slagen? Let's see."



Sörloth, die eind januari met FC Groningen op bezoek komt in Heerenveen, denkt dat de Friezen een goede zet hebben gedaan. "Ik denk dat het goed is voor Heerenveen, want hij zal meer supporters aantrekken. Het is een grote naam en ook een goede voetballer. Ik denk dat hij zich snel kan aanpassen en dat hij het goed gaat doen."



Ook keek de Groningen-spits nog even terug op de 1-4 zege op Heracles Almelo. Zelf maakte hij de 0-3. "Als je goals maakt dan is het lekker. Voetbal draait om vertrouwen en dat krijg je door goals en assists." Wat hij hoopt? "Dat ik volgende week weer mag beginnen."