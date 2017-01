Ajacied deelt compliment uit: "Zwolle haalde die lijn er goed uit"

Ajax heeft zondagmiddag gedaan wat het moest doen: winnen van PEC Zwolle (1-3). In de titelrace kan ieder resultaat cruciaal blijken, maar Nick Viergever beseft dat het stukken beter moet.



"De eerste wedstrijd is altijd even kijken hoe je uit de winterstop bent gekomen. Wat dat betreft was dit niet onze beste wedstrijd", vertelt de 27-jarige verdediger tegenover Ajax Life. "We wisten dat Zwolle agressief zou beginnen, maar dat lieten we eigenlijk gewoon gebeuren. We speelden slordig, afwachtend en namen geen initiatief."



Na rust moest er 'een tandje bij'. "Dat gebeurde bij vlagen." Dat leverde een comfortabele voorsprong op, al werd het toch nog spannend. "Ik dribbelde in, raakte de bal verkeerd en hij belandde in de voeten van hun middenvelder. Toen ging het balletje naar de zijkant, kwam de voorzet en was er een tegendoelpunt."



Viergever vond het moeizame spel ook te wijten aan PEC Zwolle. "Wij hadden de overhand, maar konden er in de eerste helft niet doorheen komen. Zwolle haalde de lijn naar Hakim en Kasper er goed uit. In de tweede helft vonden we hen beter. Dan kun je doorvoetballen."