Emotionele matchwinnaar FC Utrecht: "Of ik weg ga?"

Kristoffer Peterson heeft de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-2) beslist met een individuele actie. Zijn winnende goal resulteerde in veel emotie, maar de 22-jarige aanvaller wil zijn lot daarmee niet aan FC Utrecht verbinden.



"Of ik weg ga?", vroeg Peterson na het bezoek aan Spangen in gesprek met de NOS. "Ik heb nagedacht over een transfer, ik had voor dit duel slechts drie minuten gespeeld. Ik wil snel meer spelen zodat ik mezelf kan laten zien. Ik wil mezelf ontwikkelen."



Toch kon de aanvaller genieten van dit moment. "Ik kan mijn gevoel niet beschrijven. Ik heb veel meegemaakt in de afgelopen maanden, ik kon mijn emoties niet onder controle houden. Het belangrijkste is dat de fans van FC Utrecht mij nooit vergeten zijn. Dat betekent heel veel voor mij, maar ik moet het vergeten en doorgaan."