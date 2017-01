Fraser na 'matige uitvoering van pootje haken': "Zou ik krom vinden"

Vitesse is dankzij een 3-1 overwinning op FC Twente opgeklommen naar plek zeven op de ranglijst. Ook werd er goed gevoetbald door de Arnhemmers, maar trainer Fraser loopt nog niet te hard van stapel.



"We speelden een goede eerste helft, namen meteen initiatief. Er was scherpte, focus, beleving en passie", oordeelde Fraser in gesprek met Omroep Gelderland. Kort na rust stond het al 3-0 en daarna stokte het aanvalsspel. "Er zit hier wel 5 à 6-0 in, dat had zeker gekund. Dan moet je dat ook doen."



Lewis Baker kreeg tien minuten voor tijd rood vanwege natrappen. "Lewis kwam niet goed uit en dan maak je soms een professionele overtreding", aldus Fraser. "Maar dit was een hele matige uitvoering van pootje haken. De aard van de overtreding was dan wel niet smerig, maar had wel aanleiding voor een rode kaart."



Vitesse dreigt de middenvelder meerdere duels te moeten missen, maar zegt Fraser: "Dat zou ik krom vinden. Ik vind dat je moet kijken naar het type speler en Lewis is heel sportief. Hij pakte pas één gele kaart. Daarnaast moet je ook naar de aard van de overtreding kijken, het was een poging tot een professionele overtreding."