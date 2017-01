Valse herstart FC Twente: "Amper in de wedstrijd geweest"

FC Twente besloot 2016 met een nederlaag en de start van 2017 heeft hetzelfde resultaat opgeleverd. In de uitwedstrijd tegen Vitesse werd het 3-1 en dus is trainer René Hake verre van tevreden.



"Het was vandaag een verdiende overwinning voor Vitesse", aldus Hake na afloop op de persconferentie. "Wij zijn amper in de wedstrijd geweest, alleen in de laatste fase, na de strafschop en met een man meer. Dat was niet voldoende om aanspraak te kunnen of mogen maken op een punt of meer."



Een nederlaag incasseren is vervelend en dus wacht Hake evaluatiewerk. Een deel is hem al helder. "We hebben teveel fouten gemaakt in de opbouw en aanvallend, maar zeker ook verdedigend. Wanneer je zoveel fouten maakt lukt het ook niet om in de wedstrijd te komen."