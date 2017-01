Aanvoerder Klaassen ziet verbeterpunten: "Heel veel"

Ajax is met een 1-3 overwinning op PEC Zwolle begonnen aan de tweede seizoenshelft. Een prima resultaat dus en dat terwijl de titelkandidaat maar een deel van de wedstrijd goed voetbalde.



"Ik vond de eerste vijftien minuten heel slecht. Daarna ging het wel wat beter, maar de eerste helft was niet goed genoeg", aldus Klaassen in gesprek met Ajax TV. "Na rust starten we heel goed, hadden we een paar kansen en maakten we twee goals. Daar ben ik tevreden over."



De middenvelder en aanvoerder van Ajax vindt dat zijn ploeg veel verbeterpunten heeft. "Heel veel. We moeten toe naar het niveau van vorige week (5-1 zege op RB Leipzig, red.). Als we dat elke week laten zien, heb ik er heel veel vertrouwen in."