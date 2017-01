VIDEO: Schitterende mijlpaal voor Mertens, dit is hoe hij het viert

In de Serie A blijft SSC Napoli vooralsnog foutloos in 2017. Zondagmiddag haalden de Napolitanen het met 3-1 van Pescara. Alle goals vielen pas na de rust en ook Dries Mertens droeg zijn steentje bij.



De oud-speler van PSV en FC Utrecht zette in minuut 86 de actie zelf op en stond ook nog eens op de juiste plaats om de 3-0 binnen te tikken. Voor Mertens was het alweer zijn 50ste treffer in loondienst van Napoli en dat moest op een speciale manier gevierd worden!





Dries Mertens Goal HD - Napoli 3-0 Pescara 15... door PatsaN4ik





50 goles con el Napoli

16 goles esta temporada.



Dries Mertens — SSC Napoli (@NapoliSphera) 15 januari 2017