OFFICIEEL: Enorme stunttransfer in België is definitief

RSC Anderlecht nam deze wintermercato een afwachtende houding aan en beperkte het aantal inkomende transfers voorlopig tot één stuk. De supporters werden zelfs wat ongeduldig, maar de Brusselaars hebben nu voor een stunt van formaat gezorgd. Zo kondigde RSCA de komst van Adrien Trebel (Standard) aan.



Dat de middenvelder ging vertrekken in Luik stond al een tijdje vast. Vlak voor de winterstop moest hij al zijn aanvoerdersband al inleveren en de bom barste helemaal toen hij zijn kat stuurde naar de stage om een transfer af te dwingen. Hij leek op weg naar AA Gent, dat meermaals een bod neerlegde bij Standard, maar het werd dus Anderlecht.



In een korte mededeling op de website gaf RSCA meer uitleg bij deze toch wel verrassende transferstunt. "De overgang is tot stand gekomen is een sfeer van wederzijds respect. Beide clubs zijn tevreden dat de overgang in alle discretie is kunnen gebeuren. Bruno Venanzi en RSCA Voorzitter Roger Vanden Stock zijn opgetogen met de afhandeling van de overeenkomst."