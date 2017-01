Bosz geeft antwoord: "Of er nog iemand bijkomt?..."

Alles wijst erop dat Anwar El Ghazi vanmiddag zijn laatste duel voor Ajax speelde. Hij is hard op weg naar OSC Lille. Vanwege de absentie van Bertrand Traoré (Afrika Cup) is de bezetting nu dun voorin.



Trainer Peter Bosz lijkt dan ook te hopen op een nieuwe flankspeler, al drukt hij zich in gesprek met de NOS voorzichtig uit. "Of er nog iemand bijkomt? Dat weet ik niet. Daar ga ik ook niet over. Dat meen ik echt. Ik ga over wie ik opstel, Marc Overmars (technisch directeur, red.) gaat over wie er weggaan of aangetrokken worden."



Zoals Bosz benoemt, beslist hij wie er spelen. En El Ghazi mocht ondanks zijn naderende vertrek starten, uit bij PEC Zwolle (1-3 winst). "Zolang ik hem beter vind dan een ander, dan speelt hij."