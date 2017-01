'Getalenteerde Inter-Belg wijst Nederlandse aanbiedingen af'

Senna Miangue komt niet meer aan spelen toe bij Internazionale. De linksvoetige verdediger zal de club wellicht snel (tijdelijk) verlaten. De speler werd de afgelopen weken gelinkt aan Belgische en Nederlandse ploegen.



Volgens Italiaanse media weigerde Miangue echter aanbiedingen uit België en Nederland. De speler werd in verband gebracht met ploegen zoals KV Oostende, Anderlecht, Club Brugge en Standard. Welke Eredivisionisten interesse hadden, is niet bekend. De kans is wel groot dat hij snel een nieuwe club te pakken heeft.



Inter en Cagliari zaten de afgelopen dagen opnieuw samen om over een huurtransfer te praten. De kans is groot dat Cagliari de speler de komende maanden zal huren van Inter. Daar hoopt Miangue vooral ervaring op te doen. Cagliari komt uit in de Serie A.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

