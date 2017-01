Vitesse brengt FC Twente ondanks tegenvallend slot op de knieën

Vitesse heeft in de strijd om een plek in de subtop goede zaken gedaan. In het Gelredome wisten de Arnhemmers een 3-1 overwinning te behalen ten koste van FC Twente.



Vitesse begon met een punt achterstand aan de onderlinge ontmoeting en binnen een kwartier werd dat virtueel omgezet in twee punten voorsprong. Middenvelder Lewis Baker kreeg de bal in het strafschopgebied voor zijn voeten en de Engelsman bewees ook nu dat hij wel raad weet met zulke buitenkansjes: 1-0.



Baker zorgde in Enschede ook voor een prima doelpunt, maar dat betekende toen slechts een eretreffer (2-1). Ditmaal bleek het juist een opmars naar meer. Nog voor rust wist Ricky van Wolfswinkel de voorsprong te verdubbelen en Milot Rashica maakte het feestje kort na de hervatting compleet door de 3-0 te produceren.



Toch ging Vitesse nog een spannende slotfase tegemoet. Eerst schoot Mateusz Klich vanaf elf meter raak en vervolgens ging Baker er met rood af vanwege een overtreding op Dejan Trajkovski. Even moest de thuisclub nog vrezen, maar het slotoffensief van de Tukkers leverde geen tweede of zelfs derde doelpunt op.



Met 26 punten komt Vitesse terecht op de zevende plek in de Eredivisie en dat is met het oog op deelname aan de play-offs een belangrijk resultaat. FC Twente staat achtste met 24 punten, maar komt zoals bekend niet in aanmerking voor een Europees ticket.



Scoreverloop:

1-0 (13') Lewis Baker

2-0 (39') Ricky van Wolfswinkel

3-0 (47') Milot Rashica

3-1 (78') Mateusz Klich (strafschop)