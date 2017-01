Ziyech neemt met trefzeker optreden in Zwolle revanche

Ajax heeft in navolging van Feyenoord en PSV geen fout gemaakt in competitieverband. Op bezoek bij het kwakkelende PEC Zwolle werd een 1-3 overwinning behaald, met dank aan de productieve middenvelders.



PEC Zwolle kwam gehavend uit de winterstop met meerdere schorsingen en het vertrek van Wout Brama. Laatstgenoemde kwam wel kijken in het MAC3PARK Stadion en de FC Utrecht-middenvelder kon concluderen dat de manschappen van Ron Jans het goed voor elkaar hadden. Via Nicolai Brock-Madsen kreeg de thuisclub zelfs de beste kans op de openingstreffer.



Ajax werd af en toe wel gevaarlijk en vooral Anwar El Ghazi verscheen in kansrijke positie. De vleugelaanvaller had het vizier alleen niet helemaal op scherp staan in zijn wellicht laatste optreden voor de Amsterdammers. Ook Amin Younes beleefde geen makkelijke middag en hij ging zelfs al voor rust geblesseerd naar de kant. Dat resulteerde in het Eredivisie-debuut van Justin Kluivert, de zoon van Patrick.



In de tweede helft groeide Ajax wat beter in de wedstrijd en dat leidde binnen tien minuten tot een 0-2 voorsprong. Eerst werd El Ghazi door oud-Ajacied Philippe Sandler neergetrokken in het strafschopgebied en schoot Lasse Schöne beheerst de 0-1 binnen. Nog geen minuut later verdubbelde Hakim Ziyech, niet opgeroepen voor de Afrika Cup, de voorsprong op fraaie wijze.



PEC Zwolle leek geslagen, maar knokte zich via de aansluitingstreffer van Brock-Madsen in de wedstrijd. Even leek het er zelfs op dat Ajax alsnog door de knieën zou zakken. Tien minuten voor tijd wist Ziyech vanuit een omschakelmoment de marge weer terug te brengen tot twee en daarmee werd een eventuele misstap in de titelrace verijdeld.



Scoreverloop:

0-1 (54') Lasse Schöne (strafschop)

0-2 (55') Hakim Ziyech

1-2 (72') Nicolai Brock-Madsen

1-3 (79') Hakim Ziyech