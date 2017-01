'Opnieuw handgemeen door Feyenoord-fans op thuistribunes'

De Eredivisie-wedstrijd tussen Roda JC Kerkrade en Feyenoord heeft voor frustratie op de tribunes gezorgd. In de tweede helft ontstond er onrust en dat leidde na de 0-2 tot emotionele uitspattingen.



Er gold een clubkaartverplichting in Kerkrade, maar toch slaagden er circa vijftig Feyenoord-supporters in om een plek op de Oosttribune te bemachtigen. De website Rodajclive.nl schrijft: "Tot de 0-1 van Kuyt, halverwege de tweede helft, bleef het nog betrekkelijk rustig tussen de beide kampen. Die openingstreffer was echter reden voor Feyenoorders op de tribune om met provocaties de aandacht op zich te vestigen."



Stewards van de Limburgers zouden hebben geweigerd om de meesten te verwijderen. "Waarna er bij de 0-2 van Elia in twee verschillende vakken een handgemeen plaatsvond. Roda- en Feyenoord-aanhangers gingen kortstondig op de vuist, er werd met van alles gegooid en bezoekers die niets met de incidenten te maken hadden maakten zich uit de voeten.



Eerder dit seizoen ging het ook al mis bij Willem II - Feyenoord (0-2).