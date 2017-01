Het ging om centimeterwerk, maar trainer Yannis Anastasiou van Roda JC Kerkrade weet het zeker: de 0-1 van Feyenoord-aanvoerder Dirk Kuyt had geannuleerd moeten worden. Dat zei de Griek na de thuisnederlaag (0-2).



"Hij stond naar mijn idee gewoon buitenspel", aldus Anastasiou in gesprek met FOX Sports. "Heel minimaal en dat is altijd in het voordeel van een grote club. Het is jammer maar dat gebeurt. Ik kan het team geen verwijten maken want ze hebben hard gewerkt."



"Op dit moment zijn we gewoon bezig met deze selectie, maar de transfermarkt is nog open en er kan altijd nog iets gebeuren", aldus Anastasiou, die huurling Thanasis Papazoglou direct liet starten. "Het is altijd moeilijk de eerste wedstrijd bij een nieuwe ploeg en dan hadden we ook nog een lastige tegenstander."



Toch liet Anastasiou zich overtuigen. "Hij hield de bal goed vast voorin en was sterk in de lucht. Dat was zijn meerwaarde vandaag." Het team beoordeelde hij als 'niet slecht'. "Dat is vaker zo en dan scoren we steeds niet. In de tweede helft hebben we ook onze momenten gehad."