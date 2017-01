Bosz legt uit waarom hij El Ghazi 'gewoon' opstelt en gaat in op transfersituatie

Het was toch enigszins verrassend dat Anwar El Ghazi aan de aftrap stond om 14:30 uur, voor het uitduel van Ajax bij PEC Zwolle. De flankspeler staat immers op het punt om een transfer naar OSC Lille uit Frankrijk te maken.



"Hij is gewoon een speler van onze selectie", legde trainer Peter Bosz vlak voor de aftrap uit aan FOX Sports. "Er zijn wel vaker geruchten, al zijn deze natuurlijk wat sterker. Ook omdat zijn zus (en tevens begeleider, red.) gereageerd heeft. Maar hij is fit, dus dan stel ik hem op."



Veel andere keuzes heeft Bosz ook niet. Bertrand Traoré is weg voor de Afrika Cup, Justin Kluivert zit op de bank nu. "Een echte vleugelspits die onbevangen is, snelheid en een individuele actie heeft", aldus Bosz over de piepjonge aanvaller tot slot.