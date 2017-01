VIDEO: WAT!? Hoe kon Van Hyfte deze gigantische kans tegen Feyenoord nou missen?

Feyenoord was in de eerste helft de betere, maar de grootste kans was voor Roda JC. Eén seconde voor het laatste fluitsignaal van de eerste periode, schoot Roda-middenvelder Tom van Hyfte van hooguit een meter afstand over. Toch knap, dat de Belg deze kans niét verzilverde!





Anastasiou is door het dolle heen, een doelpunt op slag van rust blijft uit. #rodfey https://t.co/DWlFwDZPFy pic.twitter.com/L61pBGgBih — FOX Sports (@FOXSportsnl) 15 januari 2017