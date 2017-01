De 11 namen bij PEC Zwolle en Ajax: Start El Ghazi 'gewoon'?

Ajax neemt het vanmiddag in Overijssel op tegen PEC Zwolle. De aftrap is om 14:30 uur, en velen vroegen zich af of Anwar El Ghazi op dat moment binnen de lijnen zou staan.



Het antwoord is: Ja. Ondanks zijn naderende transfer naar OSC Lille, staat de flankspeler in de basisformatie van trainer Peter Bosz. Verder geen verrassingen, ook omdat Bertrand Traoré afwezig is door interlandverplichtingen.



De opstellingen:





Welkom vanuit een koud Zwolle, waar de laatste sneeuwresten van het veld geveegd worden zodat er om 14:30 uur gevoetbald kan worden. #zwoaja pic.twitter.com/kmh7WA4Frk — PEC Zwolle (@PECZwolle) 15 januari 2017