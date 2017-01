Rust in Limburg: Feyenoord-fans schreeuwen om wissel van deze speler

Feyenoord is er in de eerste helft van het duel tegen Roda JC nog niet in geslaagd om de score te openen. In Limburg gaat het vrij moeizaam, al zijn er al wel redelijke kansen gecreëerd. Vooral Steven Berghuis vergat te profiteren. Hij krijgt er op Twitter dan ook aardig van langs.





In hemelsnaam Feyenoord wissel die Berghuis! #rodfey — Willem Doreleijers (@WillemFM) 15 januari 2017

Die Berghuis heeft het niet vandaag.. #RodFey #Feyenoord — Martijn van der Wal (@Mpvanderwal) 15 januari 2017

Fffffffsssssss Berghuis man — Bridgette Parlma (@Bparlma) 15 januari 2017

Zou berghuis echt op voetbal zitten?! Wat speelt die vent belabberd! — Sander (@sbruggen) 15 januari 2017

Matig optreden van berghuis hoor jeetje — manon (@010Manon) 15 januari 2017