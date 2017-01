'Londenaren melden zich met 9 miljoen bij Ajax, leegloop duurt voort'

Riechedly Bazoer en Nemanja Gudelj vertrokken al, Anwar El Ghazi lijkt op weg naar OSC Lille en Bertrand Traoré is voorlopig met Burkina Faso op pad voor de Afrika Cup. De spelersgroep van Ajax is momenteel dus aardig uitgedund.



Mogelijk wordt dit nog een stukje verergerd, want West Ham United zou zich in Amsterdam hebben gemeld met een aardige zak geld. Volgens The Daily Mirror willen The Hammers negen miljoen euro neerleggen voor verdediger Joel Veltman.



De trainer van de nummer 12 van de Premier League, Slaven Bilic, zou Veltman vooral willen hebben omdat hij zowel centraal als op rechts achterin goed uit de voeten kan. Het contract van Veltman bij Ajax loopt nog anderhalf jaar door.





Andre Gray for £15m & Veltman for £8m hope the interest is true. #COYI #TransferTalk — WHUFC_Talk (@WHUFCTALK1) 15 januari 2017

Players i'd sign in Jan:



Joel Veltman (10m)

Defoe (8m)

Naby Keita (15m)



Out:

Payet (32m)

Zaza (1.5m)#COYI#WHUFC — andy grout (@andygrout) 15 januari 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.