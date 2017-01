Van Wolfswinkel vertelt: Is hij tevreden met Vitesse, en zijn eigen prestaties?

Afgelopen zomer besloot Ricky van Wolfswinkel terug te keren naar Vitesse. In Arnhem doet de spits het aller aardigst, al is hij zelf nog niet helemaal tevreden.



"Ik ben gelukkig met mijn keuze voor Vitesse, maar de prestaties zijn nog onder de maat. Gezien de eerste seizoenshelft kan Vitesse eigenlijk alleen nog maar omhoog. Er zit zoveel meer in deze groep", vertelt Van Wolfswinkel aan De Gelderlander.



Hij staat momenteel op acht goals. "Ik maak mijn doelpuntjes, maar heb weinig kansen gekregen. Ik heb liever 20 kansen gemist, dan hadden we veel kansen gecreëerd. Maar dat ontbreekt eraan."



Het doel blijft Europees voetbal. "Het zou goed zijn voor deze groep. Eén wedstrijd in Europa staat gelijk aan tien duels Eredivisie. We willen dat meemaken", aldus Van Wolfswinkel tot slot.



Vanmiddag trapt Vitesse af tegen FC Twente, om 14:30 uur in de GelreDome.