TRANSFERUURTJE: David Neres, Rashford, Memphis, Morata en Costa

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Ajax raakt buitenspeler Anwar El Ghazi vermoedelijk kwijt aan Lille OSC en directeur spelerszaken Marc Overmars probeert daar nu op in te spelen: de beleidsbepaler heeft een miljoenenbod neergelegd bij het Braziliaanse Sao Paolo voor de jonge vleugelspits David Neres. Dat is in ieder geval wat journalist Mike Verweij van De Telegraaf meldt. Het bovenstaande medium schrijft over de aanbieding: "Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe buitenspeler uitgekomen bij David Neres (19). Nadat de niet nader genoemde eerste optie in Zuid-Amerika geblesseerd afhaakte, besloten de Amsterdammers hun pijlen op het Braziliaanse talent van Sao Paulo te richten. Directeur Spelersbeleid Marc Overmars heeft inmiddels een eerste bod uitgebracht." De transferclausule in het contract van Neres bij Sao Paolo bedraagt twintig miljoen euro, waar Ajax ongeveer tien tot twaalf miljoen heeft geboden.



Buitenland:

Het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat aanvaller Memphis Depay over een aantal weken in de Franse Ligue 1 bij Olympique Lyon speelt. De Fransen hebben immers een bod op de Oranje-international uitgebracht. Dat werd door Manchester United naar de prullenbak verwezen, maar Lyon weigert op te geven. Middenvelder Jordan Ferri van de aanstaande Europa League-tegenstander van AZ hoopt in ieder geval dat Memphis komt, zo spreekt hij uit in gesprek met het medium Foot Mercato. "Lyon is een ambitieuze club met de infrastructuur van een Europese topclub. Het is mooi om te zien dat Lyon in staat is om te investeren in spelers als Depay. Dat kan alleen maar goed zijn voor de ontwikkeling van het team en de club."





Spits Marcus Rashford speelde in het afgelopen seizoen onder coach Louis van Gaal nog heel veel wedstrijden voor Manchester United en deed het ook opvallend goed. Nu komt hij veel minder in actie en dat heeft alles te maken met de aanwezigheid van Zlatan Ibrahimovic. Mogelijk zit er een wintertransfer in het vat voor Rashford. De Spaanse krant El Mundo Deportivo weet te melden dat de vertegenwoordigers van Sevilla aanwezig zijn op Old Trafford om te onderhandelen over een uitleenbeurt van Rashford in de Spaanse Primera División. Naar verluidt is coach Jorge Sampaoli zeer onder de indruk van de jonge Engelsman en wil hij wel een half jaartje, of zelfs anderhalf jaar, over hem beschikken. Het kamp van Rashford zelf zou openstaan voor een kort vertrek uit Manchester, maar het is volstrekt onduidelijk of United dit ziet zitten.



Spits Diego Costa ligt weer eens dwars op Stamford Bridge bij Chelsea. Naar verluidt is de Braziliaanse Spanjaard niet tevreden over de medische staf van de Blues en zorgde dat op een gegeven moment voor een confrontatie tussen de puntaanvaller en zijn coach Antonio Conte. Gaat Costa nu weg uit Londen, dan weet Chelsea wel wie het zal halen. Costa wordt in verband gebracht met een transfer richting het Chinese Tianjin Quanjian en naar verluidt heeft zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes ook al gesproken met de vermogende Chinezen. Vooralsnog houdt de international van het Spaanse nationale team vol dat hij niet naar China wil, maar Chelsea heeft in ieder geval al een plannetje klaarliggen voor het geval de spits wel naar het Verre Oosten gaat. Vertrekt Costa voor negentig miljoen euro naar Tianjin Quanjian, dan zal Chelsea zich volgens diverse Engelse media gelijk bij Real Madrid melden voor spits Alvaro Morata.