De 11 namen bij Roda en Feyenoord: vervanger El Ahmadi bekend

De Eredivisie-topclub Feyenoord deed het natuurlijk wel heel erg goed in de eerste seizoenshelft en dat hopen de Rotterdammers door te zetten: men droomt al van een huldiging op de Coolsingel. De volgende horde wat dit betreft: Roda JC in Kerkrade. En inmiddels weten we wie er allemaal gaan spelen in Limburg.



Eigenlijk kiest coach Giovanni van Bronckhorst voor de gebruikelijke elf, waarbij we natuurlijk wel moeten melden dat Karim El Ahmadi tot de selectie van het nationale elftal van Marokko behoort voor de Afrika Cup in Gabon. De Marokkaan is er niet bij en hij wordt op het middenvelder vervangen door Jens Toornstra. Renato Tapia moet dus weer pas op de plaats maken.



Brad Jones begint in het doel bij Feyenoord, maar het is maar zeer de vraag hoelang het nog duurt alvorens Kenneth Vermeer zijn rentree zal maken. De Nederlandse sluitpost heeft echter nog wat westrijdritme nodig en vooralsnog kiest Gio dus voor de Australiër.



Opstelling Roda JC: Van Leer; Milec, Kum, Werker, Van Peppen; Van Hyfte, Auassar, Rosheuvel, Ajagun, Boysen en Papazoglou.



Opstelling Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; Toornstra, Vilhena, Kuyt; Berghuis, Jörgensen en Elia.