'Directeur Milan maakt persoonlijk doel van Belgisch supertalent'

RSC Anderlecht houdt het aantal inkomende transfers voorlopig beperkt, maar daar de Brusselaars slagen er vooralsnog wel in om hun sterkhouders aan boord te houden. Dat wordt komende zomer echter een pak minder evident. Vooral Lukasz Teodorczyk, Leander Dendoncker en Youri Tielemans worden gelinkt aan een vertrek.



Die laatste staat op de verlanglijstje van heel wat grote Europese clubs, zo ook bij AC Milan. En het lijkt de Milanezen menens voor de Rode Duivel. Massimiliano Mirabelli zal in maart worden voorgesteld als de nieuwe sportieve directeur in San Siro. En hij heeft van Tielemans een persoonlijk doelwit gemaakt.



Mirabelli is al een tijdje wedstrijden over heel Europa aan het afschuiven om zo verschillende veelbelovende spelers te scouten. En Corriere dello Sport weet dat de voormalige hoofdscout van Inter, daarbij zijn oog heeft laten vallen op één bepaald drietal. Want naast Tielemans staan ook Christoph Kramer (Borussia Monchengladbach) en Vincent Koziello (OGC Nice) op zijn verlanglijstje.