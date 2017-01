Courtois geeft nieuwe draai aan Diego Costa-soap

De Engelse voetbalwereld is momenteel in de ban van Diego Costa en dit keer niet vanwege zijn vreemde gedrag of karrenvracht aan doelpunten. De topschutter zat zaterdag immers niet in de kern bij leider Chelsea. Naar verluidt vanwege een conflict met trainer Antonio Conte en zijn physical coach, maar volgens diverse bronnen speelt ook een nakende transfer naar China een rol.



De Spaanse topspits zou een smak geld kunnen gaan verdienen bij Tianjin Quanjian, de ploeg van Axel Witsel. Maar daar is volgens ploegmaat Thibaut Courtois helemaal niets van aan. "Costa geraakte dinsdag geblesseerd op training en heeft daarna niet meer kunnen trainen. Hij had nog pijn en was er daarom niet bij tegen Leicester", klonk het bij SFR Sports.



De hele transfersaga is volgens Courtois zelfs een hersenspinsel, verzonnen om het team te schaden. "Er speelt niets, de pers heeft weer te veel gedaan. Dit zou onze ploegen kunnen destabiliseren, maar dat is niet het geval. Iedereen binnen de club weet dat Costa geblesseerd is."