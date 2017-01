Onlangs konden we lezen dat Gareth Bale op een gegeven moment in zijn carrière dicht bij een transfer naar Ajax was, maar columnist Henk Spaan gelooft hier niet zo in. Hij vermoedt dat dit berichtje afkomstig is uit het kamp van Martin Jol, die het toentertijd voor het zeggen had in de Amsterdam ArenA.



In Het Parool schrijft Spaan: "Vermakelijk zijn mensen die hun eigen geschiedenis herschrijven. Martin Jol is volgens hemzelf niet de man die als trainer van Ajax uitblonk in het kopen van voetballers wier grootste gemene deler een contract met Mino Raiola was, stomtoevallig ook de zaakwaarnemer van Jol. Volgens Jol is hij de man die Gareth Bale naar Ajax wilde halen. Ken je de mop van Bale die naar Ajax zou komen? Hij kwam niet. Natuurlijk niet, want hij stond niet onder contract bij Raiola."



De columnist gaat verder: "Jol zegt nu, en dat gaat hij doorbrieven aan zijn kleinkinderen, dat Bale niet naar Ajax kwam omdat Danny Blind hem niet wilde hebben. Lieve kleinkinderen, opa is dus niet de figuur die de hinkende Tainio naar Ajax haalde, de moddervette Mido, goochelaar Atouba, zeeleeuw Kerlon en cultheld Suk, maar opa Jol wilde Gareth Bale kopen en Danny Blind liet hem lopen. En toen kwam er een olifant met een lange snuit en die blies het sprookje uit."