Guardiola selecteert banneling voor Champions League

Trainer Josep Guardiola wilde begin dit seizoen helemaal niks van doen hebben met middenvelder Yaya Touré bij Manchester City. Dat is veranderd na de excuses van het Ivoriaanse enfant terrible en nu heeft de Catalaan toegegeven dat hij Touré ook weer gaat selecteren voor de Champions League-wedstrijden van City.



De Duitse controleur Ilkay Gündogan is natuurlijk geblesseerd geraakt en dat zorgt voor een open plekje op het middenveld. Dit gaat naar Touré, zo stelt Guardiola in gesprek met Sky Sports. "Dat verdient hij. In het eerste deel van het seizoen kon hij vanwege fysieke redenen niet spelen. De reden waarom hij daarna ontbrak weten jullie. Maar natuurlijk verdient hij het nu om deel uit te maken van onze Champions League-groep."



Guardiola is niet verbaasd over de opleving van de Ivoriaan. "Ik ken hem beter dan jullie. Ik werkte al met hem samen bij Barcelona. Ik beoordeel spelers op of ze in staat zijn om naar Old Trafford, Anfield, Camp Nou, Madrid of Turijn te gaan. Bij Yaya twijfel ik daar niet over. Hij heeft een grote persoonlijkheid, dat zag ik al bij Barcelona."