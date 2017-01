Hendrix: "Geen zin om hier weer over te praten"

Middenvelder Marco van Ginkel is terug in het Philips Stadion bij PSV en dat mag iedereen weten. De huurling van Chelsea maakte bij zijn rentree gelijk de openingstreffer tegen Excelsior en de fans van de Eindhovenaren zijn heel erg blij met zijn komst. Dat geldt mogelijk echter niet voor Jorrit Hendrix.



Hendrix mocht in de slotfase van het duel tegen de Kralingers invallen en werd toegezongen. In gesprek met Omroep Brabant laat hij weten: "Het is mooi om toegezongen te worden als je terugkomt. Dat geeft een fijn gevoel. Ik ben een lange tijd weggeweest en nu heb ik in het Philips Stadion weer voor het eerst meegedaan. Ik wil de supporters bedanken voor de steun." Als de controleur vervolgens gevraagd wordt naar het overvolle middenveld bij PSV, reageert hij: "Ik heb geen zin om hier nu weer over te praten. De situatie is voor iedereen duidelijk."



De middenvelder van PSV was in het afgelopen seizoen niet altijd even blij met de aanwezigheid van Van Ginkel, die ervoor zorgde dat hij vaker dan hem lief was op de bank plaats moest nemen. Wel geeft hij hoog op van het spel tegen Excelsior. "We hebben vandaag een hele goede wedstrijd neergezet. We hadden onszelf wel meer mogen belonen. Ondanks dat we twee keer scoren, dat hebben we niet zo vaak gedaan in de eerste seizoenshelft."